Спаллетти стал главным претендентом на пост наставника «Интера»

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, который ныне работает с итальянской «Ромой», может перебраться в Милан. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.

Согласно источнику, в «Интере» считают, что наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне не собирается возвращаться в серию А. Отмечается, что клуб также не сумел договориться с главным тренером «Челси» Антонио Конте, который который не собирается покидать английский клуб.

Таким образом, Спаллетти стал главной целью «Интера», который постарается заполучить его грядущим летом. Сам наставник «Ромы» заявлял, что на данный момент его будущее в клубе остается под вопросом.

На данный момент столичный клуб под руководством Лучано Спаллетти занимает второе место (75 баллов) в таблице чемпионата Италии, уступая 8 очков лидирующему «Ювентусу».