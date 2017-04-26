Наставник сборной России: Мы выиграли 7 медалей на чемпионате Европы, это хороший результат

Главный тренер сборной России по дзюдо Хасанби Таов прокомментировал выступление своих подопечных на чемпионате Европы в Варшаве.

Напомним, спортсмены из РФ на соревнованиях в Польше завоевали две золотые медали, одну серебряную и четыре бронзовые. Турнир проходил с 20 по 23 апреля.

«Наши ребята на чемпионате Европы выступили хорошо – вы же сами видели, что все спортсмены отборолись на достойном уровне. И из девяти выступавших в личных соревнованиях дзюдоистов семеро завоевали медали различного достоинства. Это очень хороший результат. А два наших спортсмена, которые проиграли и не сумели пробиться на пьедестал, реально могли выиграть медали», – цитирует специалиста агентство «Р-Спорт».