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Моуринью хочет, чтобы «Реал» включил в сделку по Де Хеа Альваро Моарту

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен воспользоваться трансфером Давида Де Хеа в мадридский «Реал».

Как сообщает Marca со ссылкой на Cadena SER, португальский специалист начал поиски замены Златану Ибрагимовичу, который получил травму колена и выбыл до конца этого сезона.

Согласно источнику, наставник «красных дьяволов» хочет, чтобы «Реал» включил в трансфер вратаря сборной Испании его партнера по национальной команде Альваро Морату, который ранее заявлял о желании перебраться в АПЛ.

На данный момент в активе 24-летнего игрока 35 матчей, 16 голов и 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает испанца в 40 млн евро, а его контракт с «бланкос» рассчитан до 2021 года.

По информации СМИ, на форварда также претендуют «Милан» и мюнхенская «Бавария».

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