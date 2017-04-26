Роуч считает, что Джошуа победит Владимира Кличко в титульном поединке

Известный американский специалист Фредди Роуч поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.

Напомним, представитель Украины сразится с боксером из Великобритании 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF в тяжелом весе.

«Отсутствие опыта – действительно очень и очень серьезное препятствие для молодых бойцов. Но вопрос и в том, что именно и в каком количестве Владимир сможет вернуть из того «старого» Кличко? В любом случае очень скоро узнаем.

Очень захватывающе быть зрителем боя там, где 80 тысяч человек вокруг сходят с ума. Должно быть очень весело, и надеюсь, мне достанутся хорошие места. Я ставлю на молодость, хотя Владимир и является моим хорошим другом и он будет на меня злиться, но я думаю, что молодость в этом случае победит», – приводит слова Роуча Sky Sports.