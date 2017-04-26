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Хамес вновь повздорил с Зиданом и собирается перейти в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес принял решение перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Don Balon.

Согласно источнику, игрок сборной Колумбии повздорил с наставником «сливочных» Зинедином Зиданом после матча с «Барселоной» в 33-м туре испанской примеры (2:3).

Отмечается, что хавбек «бланкос» хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», который проявлял к нему интерес минувшим летом. Ранее жена футболиста заявила, что ее муж может покинуть «Реал» по окончании сезона.

Добавим, что между Хамесом и Зиданом довольно непростые отношения. Игрок неоднократно оскорблял тренера «Реала» за его недоверие. Сам Зидан объяснял отсутствие колумбийца в стартовом составе тем, что он недоволен его работой на тренировках.

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