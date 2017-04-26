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Бастиан Швайнштайгер: Решение перейти из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» было правильным

Источник:  MirrorКомментарии

Полузащитник «Чикаго Файр», бывший капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер не жалеет о том, что в 2015 году перешел из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед». 

- Считаю, это было правильное решение. У меня всегда была цель – выиграть Лигу чемпионов с «Баварией», поэтому я всегда оставался там и не уезжал за рубеж. В 2013 году я добился своей главной цели.

Этап карьеры в «Манчестер Юнайтед», конечно, оказался очень важным. Луи ван Гал позвал меня в команду, он хотел быстрого успеха. И все начиналось хорошо. Мы были в верхней части турнирной таблицы вместе с «Лестером». Затем я был дисквалифицирован, получил несколько травм. Но все же мы выиграли Кубок Англии. Я всегда надеялся, что ситуация изменится, что я буду играть за «Юнайтед», - заявил Швайнштайгер.

Напомним, чемпион мира 2014 года не смог найти взаимопонимание с новым главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью и покинул клуб, перебравшись в MLS.

Всего за «Манчестер Юнайтед» Швайнштайгер сыграл 35 матчей и забил два мяча.


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