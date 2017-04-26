Сидни Кросби: «Вашингтон» и «Питтсбург» отлично знают друг друга, обойдемся без сюрпризов

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился ожиданиями от серии с «Вашингтоном» во втором раунде плей-офф НХЛ.

- Команды отлично знают друг друга. Мы играем в одном дивизионе и уже встречались в прошлом году в плей-офф. Не должно быть никаких сюрпризов. Каждая команда ждет от другой определенной игры, которую мы уже видели ранее. Сейчас нам просто нужно хорошо подготовиться к борьбе, - заявил Кросби.

Напомним, в плей-офф-2016 «Пингвины» одолели «Вашингтон», а затем завоевали Кубок Стэнли.

Первый матч серии состоится 28 апреля в столице Соединенных Штатов.