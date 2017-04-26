Коке: «Атлетико» продолжает борьбу с «Севильей» за третье место в чемпионате Испании

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке дал комментарий после поражения от «Вильярреала» в 34-м туре испанской примеры (0:1).

«Мы знали, что соперник будет играть на контратаках. Они ждали своего шанса, и в конечном итоге воспользовались им. В последнее время «Вильярреал» показывает отличный футбол. Хочу поздравить их с заслуженной победой.

Что касается нас, то мы просто должны выполнять свою работу. «Атлетико» продолжает борьбу с «Севильей» за третье место. В любом случае, наше положение зависит только от нас. Никто не говорил, что будет просто. В субботу нас ждет очередной финал, где мы должны одержать победу», – цитирует хавбека «матрасников» Marca.

В субботу, 29 апреля, команда Диего Симеоне сыграет на выезде против «Лас Пальмаса».