Коке: «Атлетико» продолжает борьбу с «Севильей» за третье место в чемпионате Испании
Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке дал комментарий после поражения от «Вильярреала» в 34-м туре испанской примеры (0:1).
«Мы знали, что соперник будет играть на контратаках. Они ждали своего шанса, и в конечном итоге воспользовались им. В последнее время «Вильярреал» показывает отличный футбол. Хочу поздравить их с заслуженной победой.
Что касается нас, то мы просто должны выполнять свою работу. «Атлетико» продолжает борьбу с «Севильей» за третье место. В любом случае, наше положение зависит только от нас. Никто не говорил, что будет просто. В субботу нас ждет очередной финал, где мы должны одержать победу», – цитирует хавбека «матрасников» Marca.
В субботу, 29 апреля, команда Диего Симеоне сыграет на выезде против «Лас Пальмаса».
Матч
Атлетико - Вильярреал - 0:1 (0:0)
Голы
Сориано Р. 82 (0:1).
Состав
Атлетико: Облак, Савич, Годин, Луис, Хименес, Габи, Сауль, Гайтан (Карраско, 57, Торрес, 72), Коке, Корреа (Гамейро, 56), Гризманн
Вильярреал: Фернандес, Рукавина, Коста, Мусаккио, Гонсалес А., Сориано Б., дос Сантос, Тригерос (Эрнандес, 85), Кастильехо, Лопес (Сориано Р., 64), Сансоне (Бакамбу, 76)
Предупреждения:
Габи, 55; Годин, 90 - Тригерос, 58; Сольдадо, 60; Рукавина, 66; Мусаккио, 88; Коста, 89; Бакамбу, 90
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
25 апреля 22:30, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция