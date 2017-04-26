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Коке: «Атлетико» продолжает борьбу с «Севильей» за третье место в чемпионате Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке дал комментарий после поражения от «Вильярреала» в 34-м туре испанской примеры (0:1).

«Мы знали, что соперник будет играть на контратаках. Они ждали своего шанса, и в конечном итоге воспользовались им. В последнее время «Вильярреал» показывает отличный футбол. Хочу поздравить их с заслуженной победой. 

Что касается нас, то мы просто должны выполнять свою работу. «Атлетико» продолжает борьбу с «Севильей» за третье место. В любом случае, наше положение зависит только от нас. Никто не говорил, что будет просто. В субботу нас ждет очередной финал, где мы должны одержать победу», – цитирует хавбека «матрасников» Marca.

В субботу, 29 апреля, команда Диего Симеоне сыграет на выезде против «Лас Пальмаса».

Матч

Атлетико - Вильярреал - 0:1 (0:0)

Голы

Сориано Р. 82 (0:1).

Состав

Атлетико: Облак, Савич, Годин, Луис, Хименес, Габи, Сауль, Гайтан (Карраско, 57, Торрес, 72), Коке, Корреа (Гамейро, 56), Гризманн

Вильярреал: Фернандес, Рукавина, Коста, Мусаккио, Гонсалес А., Сориано Б., дос Сантос, Тригерос (Эрнандес, 85), Кастильехо, Лопес (Сориано Р., 64), Сансоне (Бакамбу, 76)

Предупреждения:

Габи, 55; Годин, 90 - Тригерос, 58; Сольдадо, 60; Рукавина, 66; Мусаккио, 88; Коста, 89; Бакамбу, 90

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

25 апреля 22:30, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

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