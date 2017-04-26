Симон Халеп: Помогать теннисисткам, дисквалифицированным за допинг – неправильно, но решение по Шараповой не осуждаю

Пятая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала возвращение в WTA-тур Марии Шараповой.

- Я не знаю всех тонкостей регламента предоставления wild card. Решение принимает директор конкретного турнира, и каждый может решить по-своему. Что касается Марии Шараповой, то я не могу поддержать решение директора турнира в Штутгарте, но и осуждать его не хотела бы. Это его точка зрения и его решение. Но по моему мнению, для детей, это не очень хороший пример — продвигать, помогать теннисисткам, которые были дисквалифицированы за допинг. Но я говорю не только о Шараповой, а обо всех, уличенных в применении запрещенных препаратов.

Все делают то, что хотят. Если прессе больше интересно то, что Шарапова приехала сюда, это их позиция. Но я не считаю это позитивным моментом, потому что она заплатила за свои действия. Ее уличили в применении допинга, поэтому я больше восхищаться ей не могу, - рассказала Халеп.

Напомним, Мария Шарапова отбыла 15-месячную дисквалификацию за применение мельдония.

Она получила wild card на турнир в немецком Штутгарте и сегодня в первом круге сыграет с итальянкой Робертой Винчи.



