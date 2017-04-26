Феррейра-Карраско получил травму и пропустит первый матч с «Реалом» в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско получил повреждение и не сыграет в первой игре с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

Как сообщает AS, после матча с «Вильярреалом» в 34-м туре испанской примеры (0:1) у игрока сборной Бельгии был диагностирован вывих плеча. Отмечается, что футболист «матрасников» выбыл на две недели. При этом, источник уверяет, что участие Карраско в ответной встрече также находится под вопросом.

Напомним, хавбек «Атлетико» столкнулся с защитником «Вильярреала» Антонио Рукавиной и покинул поле.

Первая игра между «Реалом» и «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов состоится 2 мая на домашней арене «сливочных, ответная – через неделю.