Феррейра-Карраско получил травму и пропустит первый матч с «Реалом» в Лиге чемпионов
Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско получил повреждение и не сыграет в первой игре с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.
Как сообщает AS, после матча с «Вильярреалом» в 34-м туре испанской примеры (0:1) у игрока сборной Бельгии был диагностирован вывих плеча. Отмечается, что футболист «матрасников» выбыл на две недели. При этом, источник уверяет, что участие Карраско в ответной встрече также находится под вопросом.
Напомним, хавбек «Атлетико» столкнулся с защитником «Вильярреала» Антонио Рукавиной и покинул поле.
Первая игра между «Реалом» и «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов состоится 2 мая на домашней арене «сливочных, ответная – через неделю.
Матч
Атлетико - Вильярреал - 0:1 (0:0)
Голы
Сориано Р. 82 (0:1).
Состав
Атлетико: Облак, Савич, Годин, Луис, Хименес, Габи, Сауль, Гайтан (Карраско, 57, Торрес, 72), Коке, Корреа (Гамейро, 56), Гризманн
Вильярреал: Фернандес, Рукавина, Коста, Мусаккио, Гонсалес А., Сориано Б., дос Сантос, Тригерос (Эрнандес, 85), Кастильехо, Лопес (Сориано Р., 64), Сансоне (Бакамбу, 76)
Предупреждения:
Габи, 55; Годин, 90 - Тригерос, 58; Сольдадо, 60; Рукавина, 66; Мусаккио, 88; Коста, 89; Бакамбу, 90
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
25 апреля 22:30, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция