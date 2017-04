Деонтей Уайлдер: Чтобы победить Джошуа, Кличко должен перестать быть хорошим парнем

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал о том, что может принести успех Владимиру Кличко в предстоящем поединке с Энтони Джошуа.

- Джошуа высок ростом и обладает сильным ударом. А в тяжелом весе выдающееся боксерское мастерство и не нужно. Поначалу им придется немного пофехтовать, чтобы почувствовать друг друга. Джошуа придется быть изобретательнее, чем обычно, ведь Владимир очень хитер и опытен. Вдобавок у него отличный джеб.

Для того, чтобы быть хорошим парнем, есть время и место. Но нельзя быть таким всегда. Когда ты всегда слишком хороший, многие начинают в тебе сомневаться. Иногда нужно показать, что «я все еще тот самый монстр и зверь». Что ты все еще тот лев, который сожрет тебя с потрохами. С таким настроем должен выйти на ринг Кличко, - заявил Уайлдер.

Wilder to Klitschko: Forget Joshua's Size, Power; You Have to Fight! https://t.co/d1KNMbs8uE #boxing pic.twitter.com/vgTkRsZQS7