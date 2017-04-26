Мария Шарапова: 26 апреля – это просто цифры

Агнешка Радванска: Шарапова пока не получила wild card на Roland Garros и Уимблдон, так и должно остаться

Восьмая ракетка мира Агнешка Радванска высказалась против предоставления российской теннисистке Марии Шараповой wild card на турнирах «Большого шлема» Roland Garros и Уимблдоне.