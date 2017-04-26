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Мария Шарапова: 26 апреля – это просто цифры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова в преддверии своего возвращения в профессиональный спорт оставила пост в социальной сети.

«4.26.2017 – это просто цифры», – написала спортсменка из РФ, выложив следующее фото:

4.26.2017 They're only numbers 👊🏻

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

Напомним, россиянка отбыла 15-месячную дисквалификацию за применение мельдония и вернется на корт 26 апреля. Шарапова получила wild card на турнир в немецком Штутгарте и сегодня в первом круге сыграет с Робертой Винчи из Италии.

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