Мария Шарапова: 26 апреля – это просто цифры
Российская теннисистка Мария Шарапова в преддверии своего возвращения в профессиональный спорт оставила пост в социальной сети.
«4.26.2017 – это просто цифры», – написала спортсменка из РФ, выложив следующее фото:
Напомним, россиянка отбыла 15-месячную дисквалификацию за применение мельдония и вернется на корт 26 апреля. Шарапова получила wild card на турнир в немецком Штутгарте и сегодня в первом круге сыграет с Робертой Винчи из Италии.
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