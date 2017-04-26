Николаев рассудит «Урал» и «Локомотив» в финале Кубка России
Как сообщает пресс-служба РФС, финальный матч Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» рассудит бригада арбитров во главе Алексеем Николаевым из Москвы.
Отмечается, что помогать столичному рефери будут Николай Богач (Люберцы) и Андрей Глот (Ярославль). Дополнительные ассистенты судьи – Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Алексей Матюнин (Москва). Резервным арбитром назначен Вячеслав Семенов из Гатчины, а инспектором – Андрей Бутенко (Москва).
Напомним, финал Кубка страны состоится 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».
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