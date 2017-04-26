Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург- : -Зенит
Футбол  Арсенал Тула- : -Крылья Советов
Футбол  Бавария- : -Боруссия
Футбол  Рубин- : -Терек
Футбол  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  ПСЖ- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Николаев рассудит «Урал» и «Локомотив» в финале Кубка России

Источник:  РФСКомментарии

Как сообщает пресс-служба РФС, финальный матч Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» рассудит бригада арбитров во главе Алексеем Николаевым из Москвы.

Отмечается, что помогать столичному рефери будут Николай Богач (Люберцы) и  Андрей Глот (Ярославль). Дополнительные ассистенты судьи – Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Алексей Матюнин (Москва). Резервным арбитром назначен Вячеслав Семенов из Гатчины, а инспектором – Андрей Бутенко (Москва).

Напомним, финал Кубка страны состоится 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: Потеря Чорлуки станет невосполнимой, ЦСКА обыграет «Локомотив»Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о предстоящем матче между ЦСКА и «Локомотивом» в 25-м туре РФПЛ.Букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом в матче с «Локомотивом»Сегодня столичные клубы ЦСКА и «Локомотив» проведут матч 25-го тура чемпионата России.Жозе Коусейру: Измайлов мог стать одним из лучших в миреЖозе Коусейру: Измайлов мог стать одним из лучших в миреНакануне дерби с ЦСКА экс-главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру вспомнил о лучшем матче своей бывшей команды.«Спартак» оформит чемпионство через 10 дней (видео)«Спартак» оформит чемпионство через 10 дней (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.ЦСКА в «Финале четырех», победный дубль Диего Косты и поражение «Атлетико». Главные новости утраЦСКА в «Финале четырех», победный дубль Диего Косты и поражение «Атлетико». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.ЦСКА – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В центральном матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет с «Локомотивом».Александр Бубнов: «Спартак» успешно преодолевает трудный отрезок дистанцииФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Спартака» над «Уралом» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России.Каррера – мотиватор. Но чему он научил? Ловчев – о тревожном в игре «Спартака»Каррера – мотиватор. Но чему он научил? Ловчев – о тревожном в игре «Спартака»Обозреватель «Советского спорта» Егений Ловчев – об игре «Спартака» в матче 25-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0).Александр Данцев: Обида и злоба после «Зенита»? Да все вместеАлександр Данцев: Обида и злоба после «Зенита»? Да все вместеПолузащитник «Урала» Александр Данцев подвел итог встречи против «Спартака» (0:1).Александр Данцев: Думаю, «Спартак» чемпионПолузащитник «Урала» Александр Данцев после матча со «Спартаком» (0:1) поделился мнением о чемпионских песпективах соперника.Александр Данцев: Матч с «Зенитом»? Ничего не поделаешь, это уже историяПолузащитник «Урала» Александр Данцев рассказал о своем отношении к произошедшему в прошлом матче чемпионата России против «Зенита», когда у екатеринбуржцев были удалены три футболиста.Александр Павленко: Рад за «Спартак», завидую ему красно-белой завистьюАлександр Павленко: Рад за «Спартак», завидую ему красно-белой завистьюПолузащитник екатеринбургского «Урала» Александр Павленко подвел итог матча 25-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1).Александр Павленко: «Спартак» обыграет ЦСКА со счетом 2:1Хавбек «Урала» Александр Павленко признался, что будет болеть за «Спартак» в предстоящем дерби с ЦСКА.Массимо Каррера: Зобнин станет выдающимся игрокомМассимо Каррера: Зобнин станет выдающимся игрокомГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Уралом» поделился впечатлениями от матча.Жозе Коусейру: Венансиу на замену Чорлуки? Он сможет заиграть в РоссииЭкс-главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру рассказал, что российский клуб не обращался к нему по поводу центрального защитника «Витории Сетубал» Фредерико Венансиу.Александр Самедов: Боялись упустить победу над «Уралом»Александр Самедов: Боялись упустить победу над «Уралом»Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями после победы над «Уралом» (1:0).Григорий Иванов: Павлюченко заряжен на финал с «Локо»Григорий Иванов: Павлюченко заряжен на финал с «Локо»Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России, где его клуб сыграет с «Локомотивом».Александр Тарханов: Не понимаю, чего Семин жалуетсяГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов после поражения от «Спартака» в 24-м туре чемпионата России сказал, что не видит проблемы в плотном календаре.Жозе Коусейру: Глушаков очень хороший футболист, но не лучшийЭкс-главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру рассказал в интервью «Советскому спорту» о Денисе Глушакове, Дмитрии Торбинском и Дмитрии Лоськове.Александр Самедов: Конечно нам не хватало Глушакова, Зе Луиша и АдрианоХавбек «Спартака» Александр Самедов признался, что команде не хватает травмированных и дисквалифицированных футболистов.
MMA
Мэтт Митрион: Я вырублю Емельяненко, а потом куплю ему водки
Футбол
Николаев рассудит «Урал» и «Локомотив» в финале Кубка России
Теннис
Мария Шарапова: 26 апреля – это просто цифры
Бокс
Деонтей Уайлдер: Чтобы победить Джошуа, Кличко должен перестать быть хорошим парнем
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Урал
Уралкалендарьстатистика
Алексей Николаев
Алексей Николаеввсе новости
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
РФС
РФС