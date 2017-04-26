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Мэтт Митрион: Я вырублю Емельяненко, а потом куплю ему водки

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский боец ММА Мэтт Митрион уверен в своей победе над россиянином Федором Емельяненко.

«Не могу дождаться боя. Неизбежное случится. Я вырублю Федора, а потом куплю ему водки на свой гонорар», - написал Митрион в своем твиттере.

Напомним, поединок Емельяненко - Митрион состоится 24 июня в Нью-Йорке в рамках промоушена Bellator.

Первоначально бой был назначен на февраль текущего года, однако в последний момент Митрион был госпитализирован из-за камней в почках.


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