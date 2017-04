Мэтт Митрион: Я вырублю Емельяненко, а потом куплю ему водки

Американский боец ММА Мэтт Митрион уверен в своей победе над россиянином Федором Емельяненко.

«Не могу дождаться боя. Неизбежное случится. Я вырублю Федора, а потом куплю ему водки на свой гонорар», - написал Митрион в своем твиттере.

I def can't wait. My situation just prolonged the inevitable. I'm winning & then I'm buying Fedor a vodka with my win money https://t.co/pIvbDO1jiN