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Маркус Рэшфорд: Очень хотим, чтобы Ибрагимович остался в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  The TelegraphКомментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о влиянии Златана Ибрагимовича на свою карьеру, отметив, что игроки «красных дьяволов» хотят, чтобы шведский нападающий остался в команде.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист принял решение покинуть «МЮ» и перебраться в MLS.

«Играть в одной команде с ним – бесценный опыт. То, чему я научился у Златана, пригодится мне в ближайшие годы. Ибрагимович серьезно влияет на игру молодых футболистов. Мы очень хотим, чтобы он остался в команде, потому что он помогает нам становится лучше», – цитирует 18-летнего Рэшфорда The Telegraph.

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