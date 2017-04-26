Александр Бубнов: Класс игроков «Зенита» позволит команде одержать победу в Оренбурге

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о предстоящем матче «Зенита». Напомним, питерский клуб сыграет сегодня в гостях против «Оренбурга.

«Зенит» борется за Лигу чемпионов. Петербуржцам предстоит играть в гостях на синтетике против организованной команды, которой нужно цепляться за премьер-лигу. Подопечным Луческу будет непросто, но какой у них выбор?

Прогноз: 0:1. «Зенит» в концовке чемпионата показывает несколько натужный футбол. Футболисты то ли не хотят делать то, что говорит им тренерский штаб, то ли просто не понимают, чего от них хотят. Но в любом случае класс игроков «Зенита» позволит команде одержать минимальную победу в Оренбурге», – цитирует специалиста портал Sportbox.ru.

Напомним, встреча состоится в рамках 25-го тура чемпионата России и стартует в 17.00 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.