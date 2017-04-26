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Промес может покинуть «Спартак» летом

Источник:  «Известия»Комментарии

Лучший бомбардир московского «Спартака» Квинси Промес может покинуть команду в летнее трансферное окно, если сам выразит такое желание.

- Красно-белые намерены выслушать пожелания самого Промеса. В случае если клубу поступит выгодное трансферное предложение и Квинси захочет уйти из команды, препятствовать его уходу никто не станет. То есть переход Промеса в другую команду летом возможен только в том случае, если этого захочет сам футболист.

Если же он примет решение продолжить карьеру в «Спартаке», то руководство клуба готово отклонить любое, даже очень выгодное с финансовой точки зрения предложение по его трансферу, - цитируют «Известия» неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что действующий контракт 25-летнего голландца с красно-белыми рассчитан до 2021 года.

В текущем чемпионате России Промес забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач.


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