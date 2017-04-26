Шамиль Тарпищев: Требовать от Шараповой результат здесь и сейчас – абсурдно

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возвращение в WTA-тур Марии Шараповой.

- Шараповой надо за полгода войти в элиту, а как она будет играть сегодня, да кого это колышет? Результат от нее требовать абсурдно. Нервная система должна еще выработаться. Ей предстоит всего лишь первый матч, и как бы она в нем ни сыграла, он ничего не решает. Матч выиграла, матч проиграла… Если выиграет, то в эмоциональном плане это будет хорошо. Марии надо просто пожелать успеха.

Ажиотаж вокруг ее возвращения раздут большой, потому что тема эта выгодная ее менеджерам. Ясно, что Шарапова привлекает внимание, а грамотный подход менеджеров позволяет сделать из этого бомбу, - заявил Тарпищев.

Напомним, Мария Шарапова отбыла 15-месячную дисквалификацию за применение мельдония.

Она получила wild card на турнир в немецком Штутгарте и сегодня в первом круге сыграет с итальянкой Робертой Винчи.



