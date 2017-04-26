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Президент «Авангарда»: Задержка по зарплате игрокам техническая и составляет две недели

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев прокомментировал информацию, согласно которой омский клуб на протяжении двух месяцев не выплачивает зарплату игрокам и сотрудникам.

«Клуб всегда выполняет все контрактные обязательства перед игроками. Техническую задержку в две недели мы не рассматриваем как какую-то проблему. Финансовое положение «Авангарда» было и будет устойчивым. Наш владелец делает все необходимое для стабильности всей клубной вертикали от команды КХЛ и до детской школы. Финансирование клуба в предстоящем сезоне будет точно не меньше нынешнего», – цитирует Шалаева клубная пресс-служба.

Напомним, в минувшем сезоне «Авангард» завершил регулярный чемпионат КХЛ на втором месте в таблице Восточной конференции, а в плей-офф во втором раунде уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 2-4 в серии. 

В конце марта тренерский штаб клуба возглавил экс-главный тренер новосибирской «Сибири» Андрей Скабелка.

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