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РФБ обнародовала расширенный состав сборной на Евробаскет-2017, Мозгов и Швед вошли в список

Источник:  Официальный сайт РФБКомментарии

Стал известен расширенный список кандидатов в мужскую сборную России на чемпионат Европы 2017 года.

В список федерации вошли 27 игроков. Основной сбор команды начнется 24 июля в Новогорске.

Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в Израиле, Румынии, Турции и Финляндии.

Расширенный состав сборной России:

Защитники: Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (все — ЦСКА, Москва), Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов (оба — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Сергей Быков, Максим Колюшкин (оба — «Автодор», Саратов), Вячеслав Зайцев, Алексей Швед (оба — «Химки»), Иван Стребков («Нижний Новгород»);

Форварды: Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Андрей Зубков, Владимир Ивлев (оба — «Локомотив-Кубань»), Павел Антипов (УНИКС, Казань), Александр Захаров («Иркут», Иркутск), Станислав Ильницкий («Химки»), Владислав Трушкин («Енисей», Красноярск);

Центровые: Петр Губанов («Нижний Новгород»), Артем Клименко (УНИКС), Алан Макиев («Автодор»), Тимофей Мозгов («Лос-Анджелес Лейкерс», НБА), Антон Пушков («Зенит»), Дмитрий Соколов («Химки»).

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