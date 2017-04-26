РФБ обнародовала расширенный состав сборной на Евробаскет-2017, Мозгов и Швед вошли в список
Стал известен расширенный список кандидатов в мужскую сборную России на чемпионат Европы 2017 года.
В список федерации вошли 27 игроков. Основной сбор команды начнется 24 июля в Новогорске.
Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в Израиле, Румынии, Турции и Финляндии.
Расширенный состав сборной России:
Защитники: Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (все — ЦСКА, Москва), Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов (оба — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Сергей Быков, Максим Колюшкин (оба — «Автодор», Саратов), Вячеслав Зайцев, Алексей Швед (оба — «Химки»), Иван Стребков («Нижний Новгород»);
Форварды: Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Андрей Зубков, Владимир Ивлев (оба — «Локомотив-Кубань»), Павел Антипов (УНИКС, Казань), Александр Захаров («Иркут», Иркутск), Станислав Ильницкий («Химки»), Владислав Трушкин («Енисей», Красноярск);
Центровые: Петр Губанов («Нижний Новгород»), Артем Клименко (УНИКС), Алан Макиев («Автодор»), Тимофей Мозгов («Лос-Анджелес Лейкерс», НБА), Антон Пушков («Зенит»), Дмитрий Соколов («Химки»).