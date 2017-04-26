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Дарко Бодул: Мы обыграли «Зенит» – теперь на очереди «Спартак»

Источник:  «Известия»Комментарии

Форвард пермского «Амкара» Дарко Бодул в интервью «Известиям» рассказал о состоянии команды после ухода Георгия Джикии и Александра Селихова в «Спартак», а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с московским клубом.

– Зимой команду покинули два лидера: голкипер Александр Селихов и защитник Георгий Джикия перешли в «Спартак». Может быть, это тоже стало одной из причин регресса?
– Вне всяких сомнений, мы потеряли двух важнейших игроков. Но думаю, что и сейчас у нас замечательный состав, настоящая команда. Мы будем стараться добиться лучших результатов с тем подбором футболистов, который имеем сейчас. Я очень рад нашей нынешней «банде».

– В этом сезоне вам еще предстоит сыграть против «Спартака»...
– «Спартак» – хорошая команда с большим опытом, чем «Амкар». Но против красно-белых мы сыграем дома. Думаю, у нас хорошие шансы добиться успеха на своем поле. Поскольку, как я уже говорил, дома мы не проиграли ни одного матча. Мы обыграли даже «Зенит» – теперь на очереди «Спартак». Постараемся обыграть и его. Если мы будем продолжать в том же духе, то можем стать одной из лучших команд в РФПЛ, – заявил нападающий.

Напомним, матч «Амкара» и «Спартака» состоится 13 мая в Перми в рамках 28-го тура РФПЛ.

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