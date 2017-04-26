Александр Бубнов: Потеря Чорлуки станет невосполнимой, ЦСКА обыграет «Локомотив»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о предстоящем матче между ЦСКА и «Локомотивом» в 25-м туре РФПЛ.

«Московское дерби, в котором я не вижу очевидного фаворита. Да, ЦСКА крайне нужны три очка, а «Локо» лишился капитана Чорлуки. Но при этом, уверен, что команда Семина будет с жаром биться против армейцев, хорвата есть кем заменить, а по игровым характеристикам сегодняшний «Локомотив» не уступает сопернику.

Прогноз: 2:1. «Локомотив» набрал весной неплохой ход. Железнодорожники охотно бегут в атаку, много забивают в последних двух матчах, но против ЦСКА постараются сыграть строго. Вполне возможно, что поединок завершится ничьей, но потеря Чорлуки, скорее всего, станет невосполнимой, и ЦСКА одержит верх в дерби», – цитирует специалиста портал Sportbox.ru.

Напомним, столичное дерби состоится сегодня на домашней арене армейцев и стартует в 19.30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.