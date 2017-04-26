Букмекеры полагают, что Шарапова обыграет Винчи в первом матче после возвращения в WTA-тур

Сегодня экс-первая ракетка мира Мария Шарапова сразится с итальянкой Робертой Винчи в первом круге турнира WTA в Штутгарте.

Напомним, Мария Шарапова отбыла 15-месячную дисквалификацию за применение мельдония.

Она получила wild card на турнир в немецком Штутгарте и сегодня в первом круге сыграет с итальянкой Робертой Винчи.

На победу российской теннисистки можно поставить с коэффициентом - 1,33. Котировки на победу Роберты - 3,13.

Напомним, Роберта Винчи - финалистка Открытого чемпионата США 2015 года.