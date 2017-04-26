Константин Генич: Игра «Спартака» напоминает мне «Ювентус» Конте

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич после победы московского «Спартака» над «Уралом» (1:0) в 24-м туре РФПЛ заявил, что команда Массимо Карреры напоминает ему «Ювентус», который выступал под руководством Антонио Конте.

По словам Генича, в этом сезоне столичный клуб выиграет чемпионат страны.

«Сейчас, когда красно-белые на нервах и мандраже все-таки вымучили эту победу, в раздевалке можно включать гимн Лиги чемпионов, а на золотых медалях набивать слово «Спартак». Где и в каком туре красно-белые официально оформят титул – в Перми, а может, дома с «Томью» – вопрос. Но по чемпионству «Спартака» у меня вопросов нет.

Девять раз в сезоне выиграть со счетом 1:0. Только вдумайтесь! Все это напоминает мне «Ювентус» Антонио Конте, который выигрывал матчи с таким же счетом, и было понятно: если туринцы забивают, они точно победят. Такое ощущение, что удачу, которая сопутствовала «Ювентусу», теперь забрал Массимо Каррера», – цитирует Генича официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

На данный момент столичный клуб занимает первое место в таблице РФПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице московского ЦСКА на 10 очков.