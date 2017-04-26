Сергей Юран: «Спартаку» нужно сохранить Промеса, если у команды есть цели в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Спартака», тренер Сергей Юран поделился своим мнением о дальнейшей судьбе форварда красно-белых Квинси Промеса.

- Нужен ли Промес «Спартаку» для Лиги чемпионов, зависит от того, какие задачи клуб будет ставить перед командой на еврокубке. Если они планируют просто поучаствовать в групповой стадии турнира, то Квинси можно продать и заработать на трансфере неплохие деньги.

А если «Спартак» хочет бороться за выход в плей-офф, голландца надо непременно сохранить. Все-таки футболист сборной Нидерландов и один из лучших легионеров РФПЛ — слишком серьезный уровень, чтобы с ним расставаться, если только «Спартаку» не предложат за него €30–40 млн, - рассказал Юран.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес будущим летом может уйти из «Спартака», если у него возникнет желание попробовать свои силы в другом чемпионате.

Отметим, что действующий контракт 25-летнего голландца с красно-белыми рассчитан до 2021 года.

В текущем чемпионате России Промес забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач.



