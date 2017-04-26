Георгий Полтавченко: Компетентные органы разберутся с расходами при строительстве стадиона «Санкт-Петербург»
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поделился мнением о новом стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.
- Могу сказать, что конкретные цифры станут известны, когда компетентные органы спокойно разберутся во всем, что сопровождало стройку, а мы им в этом поможем, - приводит слова Полтавченко ТАСС.
Напомним, арена примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Первая официальная игра на стадионе между «Зенитом» и «Уралом» закончилась победой петербургского клуба со счетом 2:0.
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