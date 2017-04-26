Боливийский вратарь забил гол, находясь в своей штрафной площади (видео)

Как сообщает Lenta.ru, голкипер «Боливара» Матиас Дитуро забил мяч в ворота «Сан-Хосе» ударом из своей штрафной площади, воспользовавшись тем, что вратарь соперника Карлос Эмануэль Франко пошел в атаку.

¡GO-LA-ZO!



Qué golazo del arquero Matías Dituro, jugador del @Bolivar_Oficial v.s. San José. pic.twitter.com/nOHHXq6SI2 — Goles Mexicanos (@GolesMexicanos) 25 апреля 2017 г.

Встреча 12-го тура чемпионата Боливии завершилась со счетом 3:1 в пользу лидирующего «Боливара». Сан-Хосе после поражения остался на седьмом месте.