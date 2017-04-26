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На «Екатеринбург-Арене» начали монтаж футбольного поля

Источник:  Znak.comКомментарии

На «Екатеринбург-Арене», где пройдут четыре матча чемпионата мира по футболу-2018, приступили к устройству системы кондиционирования и работам по установке футбольного поля.

В специально оборудованном центре устанавливаются пять масштабных холодильных машин, которые будут обеспечивать кондиционирование подтрибунных помещений. Отличие агрегатов в их внушительных размерах и мощности — максимальная производительность холодильного центра составит 2630 кВт. Такая мощность необходима для функционирования всех трубопроводов системы кондиционирования спортивного объекта, длина которых почти 23 тысячи метров. Дополнительно за пределами трибун на площадке «Екатеринбург-Арены» будут размещены сухие охладители, сообщает «Знак».

По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, обустройство всей системы кондиционирования планируется закончить осенью этого года.

Напомним, реконструкция стадиона в Екатеринбурге должна завершиться в декабре 2017 года.

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