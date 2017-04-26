«Рубин» – «Терек». На матче ожидается 15 тысяч зрителей

Александр Бубнов: В матче с «Оренбургом» команде Луческу будет непросто, но какой у них выбор?

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о предстоящем матче «Зенита». Напомним, питерский клуб сыграет сегодня в гостях против «Оренбурга.