«Рубин» – «Терек». На матче ожидается 15 тысяч зрителей
Как сообщает «БИЗНЕС Online», на матче 25-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Тереком» ожидается порядка 15 тыс зрителей.
Напомним, вход на игру свободный – казанский клуб пошел на такой шаг после ряда неудачных матчей.
Сообщается, что на данный момент реализовано порядка 13 тысяч билетов. Также на игре ждут 1,5 тыс владельцев абонементов.
Встреча между «Рубином» и «Тереком» состоится сегодня в Казане и стартует в 19.30 мск.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически