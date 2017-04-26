Алексей Сорокин: Услуга бесплатного проезда на Кубке конфедераций будет носить ограниченный характер

Глава Оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин рассказал о том, как болельщики смогут перемещаться по городам во время Кубка конфедераций.

- С бесплатным проездом действительно есть задержка, связанная с синхронизацией двух систем — билетной системы ФИФА и системой бесплатного проезда, которая сейчас анализируется. Дорабатываются последние детали. Какое-то количество бесплатных поездов, конечно, будет, но это не какая-то универсальная услуга, когда с билетом можно поехать куда угодно на любом виде транспорта, на самолете. Она будет носить ограниченный характер и потребует заблаговременного бронирования.

Возможности прийти в день матча и потребовать, чтобы тебя посадили в любой поезд, не будет — это было бы просто неразумно. Чтобы забронировать билет на бесплатный поезд на матч Кубка конфедерации, нужно зарегистрироваться и создать личный кабинет на портале tickets.transport2018.com. В личном кабинете указать номер билета на матч и забронировать место в дополнительном поезде. Сейчас отрабатывается механизм, с помощью которого каждый болельщик в той или иной степени может воспользоваться бесплатным проездом. Будут бесплатные шатлы из аэропорта в центр города во всех городах, — цитирует Сорокина «Собеседник».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.



