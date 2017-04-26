Бубнов считает, что «Рубин» обыграет «Терек» в 25-м туре РФПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов – о предстоящем матче «Рубина» с грозненским «Тереком» в 25-м туре РФПЛ.

«Силы примерно равны, при этом командам, по большому счету, уже ничего не нужно. Игра на три результата. Поставлю на казанцев, так как их безвыигрышная серия слишком затянулась, пора бы, наконец, начинать себя реабилитировать. Прогноз – 1:0 в пользу хозяев», – цитирует специалиста портал Sportbox.ru.

Напомним, игра между командами состоится сегодня в Казане и стартует в 19.30 мск.