Екатеринбург получит 80 млн рублей из федерального бюджета на легкоатлетический стадион

Как сообщает Znak, на строительство легкоатлетического стадиона в Екатеринбурге из федерального бюджета будет выделено 80 млн рублей.

«Мы собираемся сдать современный объект. Возможно, что там будет построена еще и ледовая арена», – заявил изданию министр спорта и физической культуры Свердловской области Леонид Рапопорт, который отметил, что объект попал в федеральную целевую программу.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Сергей Чепиков просил включить в федеральную программу по развитию физической культуры и спорта и Екатеринбург. Биатлонист просил разместить на территории спорткомплекса «Калининец» региональный тренировочный центр по легкой атлетике. Сметная стоимость строительства объекта составляет 189,8 млн рублей. Таким образом, оставшаяся сумма должна быть выделена из областного бюджета.

О строительстве нового легкоатлетического стадиона в районе СК «Калининец» в Екатеринбурге власти не раз заявляли после того, как началась реконструкция Центрального стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Дело в том, что на арене больше не смогут заниматься легкоатлеты, для которых и нужен новый стадион.

СК «Калининец» находится по адресу Краснофлотцев, 48 в микрорайоне Эльмаш. Напомним, что там расположится и одно из тренировочных полей для команд-участниц чемпионата мира по футболу.