Валерий Непомнящий: У ЦСКА налаживается конструктивная игра, а на «Локомотиве» может сказаться потеря Чорлуки

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Локомотив» в 25-м туре чемпионата России.

– У ЦСКА сейчас налаживается конструктивная игра. Постепенно находят себя футболисты линии атаки – Витиньо, Алексей Ионов, Аарон Оланаре, хотя с реализацией проблемы остаются. Они ещё должны себя проявить. «Локомотив» же прибавляет, но на команде может очень серьёзно сказаться потеря Ведрана Чорлуки. На мой взгляд, преимущество будет на стороне армейцев.

Игра в обороне армейцев строится на сверхопытных игроках – братьях Березуцких и Сергее Игнашевиче, а Виктор Васин поиграл у Гончаренко в «Уфе». От этих людей зависит очень многое. Фундамент сзади готов. Да и впереди у ЦСКА солируют люди проверенные. Единственное, выпал Роман Еременко. Зато в разных сочетаниях пробуется Витиньо, – цитирует Непомнящего RT на русском.

Напомним, матч ЦСКА – «Локомотив» начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.

Армейцы занимают вторую строчку турнирной таблицы РФПЛ, железнодорожники идут на шестом месте.

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Матч ЦСКА - Локомотив Место и дата 26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция







