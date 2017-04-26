Президент «Панатинаикоса» заставил команду проехать 1100 км на автобусе после поражения от «Фенербахче»
Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Янакопулос применил оригинальную дисциплинарную меру в отношении своей команды после ее вылета из Евролиги.
После третьего матча серии, который был сыгран в Стамбуле (79:61), Янакопулос сдал билеты на авиарейс и отправил команду в Грецию на автобусе. Отметим, что расстояние от Стамбула до Афин составляет около 1100 километров.
«Панатинаикос» имел преимущество своей площадки в серии с турецким клубом, но уступил в трех матчах кряду. Таким образом, подопечные Желько Обрадовича пробились в «Финал четырех», куда также уже вышел ЦСКА.
Матч
Фенербахче - Панатинаикос - 79:61
Состав
Фенербахче: Диксон (13), Нунналли (12), Богданович (10), Датоме (10), Калинич (10), Удо (10)
Панатинаикос: Риверс (16), Синглтон (12)
Место и дата
25 апреля 20:45, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция