Президент «Панатинаикоса» заставил команду проехать 1100 км на автобусе после поражения от «Фенербахче»

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Янакопулос применил оригинальную дисциплинарную меру в отношении своей команды после ее вылета из Евролиги.

После третьего матча серии, который был сыгран в Стамбуле (79:61), Янакопулос сдал билеты на авиарейс и отправил команду в Грецию на автобусе. Отметим, что расстояние от Стамбула до Афин составляет около 1100 километров.

«Панатинаикос» имел преимущество своей площадки в серии с турецким клубом, но уступил в трех матчах кряду. Таким образом, подопечные Желько Обрадовича пробились в «Финал четырех», куда также уже вышел ЦСКА.



