Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург- : -Зенит
Футбол  Арсенал Тула- : -Крылья Советов
Футбол  Бавария- : -Боруссия
Футбол  Рубин- : -Терек
Футбол  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  ПСЖ- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент МОК: Мы не уверены на 100 процентов в том, что киберспорт – это настоящий спорт

Комментарии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о своем отношении к киберспорту.

«Мы не уверены на 100 процентов в том, что киберспорт — это настоящий спорт, если говорить о физической активности и критериях для того, чтобы считать его спортом. Мы не видим организации или структуры, которая дала бы нам уверенность или гарантии, что в нем уважаются олимпийские правила и ценности, а также что эти правила соблюдаются. Отсутствует и международная федерация, у которой были бы полномочия предоставить такие гарантии.

Мне кажется, что некоторые из этих игр противоречат нашим ценностям. Мы наблюдаем за киберспортом, видим различия, видим отсутствие организации. Но мы также отмечаем высокую вовлеченность молодежи. Так что нам необходимо внимательно подумать, что с этим можно сделать», — заявил Бах.

Напомним, что Олимпийский совет Азии включит киберспорт в список дисциплин Азиатских игр 2018 и 2022 годов.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Определились все пары плей-офф The Kiev MajorОрганизаторы турнира The Kiev Major опубликовали пары стадии плей-офф.Virtus.pro и Team Secret примут участие в Mr. Cat Europe InvitationalКоманды Virtus.pro и Team Secret получили приглашения в основную стадию турнира Mr. Cat Europe Invitational по Dota 2.Самаил «Sumail» Хассан: Я играл по 12 часов в день в школьное времяИгрок Evil Geniuses Самаил «Sumail» Хассан в интервью студии RuHub рассказал об американской сцене, о составах EG, о тренировках и о The International.Virtus.pro сыграет с iG.Vitality в плей-офф The Kiev MajorОпределились первые пары стадии плей-офф турнира The Kiev Major.Одноклассники проведут альтернативную трансляцию The Kiev MajorСоциальная сеть Одноклассники совместно с киберспортивным подразделением Mail.Ru проведут Big Game Day.Vega Squadron пробилась в закрытую квалификацию к EPICENTER: MoscowКоманда Vega Squadron выиграла открытую СНГ-квалификацию к турниру EPICENTER: Moscow по Dota 2.Virtus.pro обыграла TNC Pro Team на The Kiev MajorVirtus.pro одержала третью победу на групповом этапе The Kiev Major.Никола «NiKo» Ковач и Ховард «rain» Найгард примут участие в HTC 2v2 CS:GO InvitationalИгроки FaZe Clan Никола «NiKo» Ковач и Ховард «rain» Найгард приглашены на парный турнир HTC 2v2 CS:GO Invitational.Марк «Raven» Фаусто установил рекорд по убийствам в одной игре на турнирах ValveИгрок команды TNC Pro Team Марк «Raven» Фаусто установил новый рекорд по убийствам в одной игре на турнирах от Valve.Virtus.pro обыграла чемпионов мира на групповом этапе The Kiev MajorVirtus.pro обыграла Team Random (бывший состав Wings Gaming) во втором раунде группового этапа The Kiev Major.Стали известны составы команд футбольного матча между Virtus.pro и SK GamingНа сайте футбольного матча между Virtus.pro и SK Gaming появились составы команд.Роман Дворянкин: Оборот Virtus.pro за 2017 год исчисляется единицами миллионов долларовГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью Eurosport рассказал о прибыльности организации.Марсело «coldzera» Давид признан лучшим игроком cs_summitИгрок SK Gaming Марсело «coldzera» Давид признан лучшим игроком турнира cs_summit по версии портала HLTV.org.Джарон «monkeys-forever» Клинтон и Эрик «747» Донг покинули compLexity GamingДжарон «monkeys-forever» Клинтон и Эрик «747» Донг покинули состав compLexity Gaming по Dota 2.Virtus.pro одержала первую победу на The Kiev MajorРоссийская команда Virtus.pro обыграла Team Faceless в первом раунде группового этапа The Kiev Major.Адиль «ScreaM» Бенрильтом и Винсен «Happy» Шопенгауэр сыграют на HTC 2v2 CS:GO InvitationalИгроки Team EnVyUs Адиль «ScreaM» Бенрильтом и Винсен «Happy» Шопенгауэр приглашены на парный турнир HTC 2v2 CS:GO Invitational.SK Gaming выиграла турнир cs_summitБразильский коллектив SK Gaming стал победителем турнира cs_summit.Virtus.pro против всех. Команда будет отстаивать честь СНГ на The Kiev MajorVirtus.pro против всех. Команда будет отстаивать честь СНГ на The Kiev MajorСегодня стартует одно из главных киберспортивных событий весны. Мы расскажем вам все, что необходимо знать о турнире.Vega Squadron пробилась на SL i-League Invitational Season 2Команда Vega Squadron выиграла европейскую квалификацию на второй сезон турнира SL i-League Invitational по Dota 2.Опубликовано расписание первого дня группового этапа The Kiev MajorСтудия RuHub опубликовала расписание матчей первого раунда группового этапа The Kiev Major.
Футбол
Сергей Юран: «Спартаку» нужно сохранить Промеса, если у команды есть цели в Лиге чемпионов
Футбол
Константин Генич: Игра «Спартака» напоминает мне «Ювентус» Конте
Теннис
Букмекеры полагают, что Шарапова обыграет Винчи в первом матче после возвращения в WTA-тур
Футбол
Александр Бубнов: По игровым характеристикам «Локомотив» не уступает ЦСКА
все новости