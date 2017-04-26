Президент МОК: Мы не уверены на 100 процентов в том, что киберспорт – это настоящий спорт
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о своем отношении к киберспорту.
«Мы не уверены на 100 процентов в том, что киберспорт — это настоящий спорт, если говорить о физической активности и критериях для того, чтобы считать его спортом. Мы не видим организации или структуры, которая дала бы нам уверенность или гарантии, что в нем уважаются олимпийские правила и ценности, а также что эти правила соблюдаются. Отсутствует и международная федерация, у которой были бы полномочия предоставить такие гарантии.
Мне кажется, что некоторые из этих игр противоречат нашим ценностям. Мы наблюдаем за киберспортом, видим различия, видим отсутствие организации. Но мы также отмечаем высокую вовлеченность молодежи. Так что нам необходимо внимательно подумать, что с этим можно сделать», — заявил Бах.
Напомним, что Олимпийский совет Азии включит киберспорт в список дисциплин Азиатских игр 2018 и 2022 годов.
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