Второй этап Национальной парусной Лиги выиграла команда Navigator Sailing Team

В Севастополе завершился второй этап Национальной парусной Лиги, который выиграла команда Navigator Sailing Team Игоря Рытова.

В минувшие выходные, с 21 по 23 апреля, Севастополь стал столицей парусного спорта России – на акватории напротив памятника затопленным кораблям прошли гонки второго этапа Национальной парусной Лиги. Благодаря поддержке администрации города, Черноморского флота и Федерации парусного спорта Севастополя, все жители и гости стали гостями настоящего парусного праздника.

В первый день регаты было проведено всего 5 гонок – из-за силы ветра, достигавшего на порывах до 42 узлов, гонки были прекращены. В субботу был прекрасный день – яркое солнце и стабильный сильный ветер позволили гоночному комитету дать 13 стартов. Для завершения полного круга пересадки на воскресенье осталось 9 гонок, которые, несмотря на очень нестабильный слабый ветер, все же состоялись. Таким образом за время регаты прошло 27 гонок, каждая команда провела по 9.