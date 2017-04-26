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Второй этап Национальной парусной Лиги выиграла команда Navigator Sailing Team

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Второй этап Национальной парусной Лиги выиграла команда Navigator Sailing Team
В Севастополе завершился второй этап Национальной парусной Лиги, который выиграла команда Navigator Sailing Team Игоря Рытова.

В минувшие выходные, с 21 по 23 апреля, Севастополь стал столицей парусного спорта России – на акватории напротив памятника затопленным кораблям прошли гонки второго этапа Национальной парусной Лиги. Благодаря поддержке администрации города, Черноморского флота и Федерации парусного спорта Севастополя, все жители и гости стали гостями настоящего парусного праздника. 

В первый день регаты было проведено всего 5 гонок – из-за силы ветра, достигавшего на порывах до 42 узлов, гонки были прекращены. В субботу был прекрасный день – яркое солнце и стабильный сильный ветер позволили гоночному комитету дать 13 стартов. Для завершения полного круга пересадки на воскресенье осталось 9 гонок, которые, несмотря на очень нестабильный слабый ветер, все же состоялись. Таким образом за время регаты прошло 27 гонок, каждая команда провела по 9.

В итоге наиболее подготовленной к непредсказуемым условиям оказалась команда Игоря Рытова. Результат Navigator Sailing Team – пять побед в девяти гонках, 3 вторых и одно шестое места. Второй завершила регату команда «Повелитель паруса - АЗИЯ» Сергея Мусихина. На третьей позиции еще одни представители Екатеринбурга под руководством Евгения Неугодникова «Повелитель паруса – ЕВРОПА». Отлично проявили себя на непростой крымской акватории дебютанты Национальной парусной Лиги команда Rocknrolla Sailing Team Дмитрия Самохина – четвертое место. На пятом обосновались коллектив «Красавчики из Пирогово» рулевого Леонида Алтухова, шестыми стали яхтсмены команды ArtTube RUS7-2 Валерии Коваленко.

Специальной премией «Лидер», учрежденной для проекта генеральным партнером Лиги ОСК («Объединенная судостроительная корпорация»), был награжден экипаж Дениса Череватенко DC Team. По данным Глонасс-трекера, именно они быстрее всех прошли дистанцию в одной из гонок этапа.

Следующий этап Национальной парусной Лиги Высшего дивизиона пройдет с 19 по 21 мая в Москве. Далее регаты проекта пройдут в Пскове, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сочи.

Главная регата апреля: как проходил этап в Севастополе (видео) 

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