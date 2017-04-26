Роналду и Кроос не сыграют с «Депортиво»
Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом огласил список игроков, вызванных на матч 34-го тура испанской примеры против «Депортиво».
Отметим, что после поражения от «Барселоны» (2:3) французский специалист решил предоставить отдых нападающему Криштиану Роналду и полузащитнику Тони Кроосу.
Полная заявка «сливочных» выглядит следующим образом:
Вратари: Кико Касилья, Кейлор Навас, Рубен Яньес.
Защитники: Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Начо, Марсело, Данило, Альваро Техеро.
Полузащитники: Хамес Родригес, Касемиро, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско.
Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Альваро Мората, Мариано.
#RealMadrid 1⃣9⃣ 🆚 @RCDeportivo#RMMovistar #HalaMadrid pic.twitter.com/nXFZfIdsWv— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 26 апреля 2017 г.
Напомним, игра между командами состоится завтра, 26 апреля, на домашней арене галисийского клуба и стартует в 22.30 мск.
Матч
Место и дата
26 апреля 22:30, Риасор, Онлайн-трансляция