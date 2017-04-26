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Роналду и Кроос не сыграют с «Депортиво»

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом огласил список игроков, вызванных на матч 34-го тура испанской примеры против «Депортиво».

Отметим, что после поражения от «Барселоны» (2:3) французский специалист решил предоставить отдых нападающему Криштиану Роналду и полузащитнику Тони Кроосу.

Полная заявка «сливочных» выглядит следующим образом:

Вратари: Кико Касилья, Кейлор Навас, Рубен Яньес.

Защитники: Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Начо, Марсело, Данило, Альваро Техеро.

Полузащитники: Хамес Родригес, Касемиро, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Альваро Мората, Мариано.

Напомним, игра между командами состоится завтра, 26 апреля, на домашней арене галисийского клуба и стартует в 22.30 мск.

Матч

Депортиво - Реал

Место и дата

26 апреля 22:30, Риасор, Онлайн-трансляция

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