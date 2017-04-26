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Зидан проявляет интерес к форварду «Монако» Мбаппе

Источник:  L'EquipeКомментарии

18-летний нападающий «Монако» Килиан Мбаппе может перебраться в чемпионат Испании. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на L'Equipe.

Согласно источнику, к игроку сборной Франции проявляет интерес главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Отмечается, что специалист уже обсудил возможный трансфер 18-летнего нападающего с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

Источник уверяет, что глава «Реала» готов выделить деньги на приглашение Мбаппе, на которого также претендует «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

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