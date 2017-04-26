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Президент «Наполи»: «Челси» предлагал за Кулибали 55 млн евро

Источник:  Goal.comКомментарии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что минувшим летом «Челси» по инициативе Антонио Конте пытался приобрести защитника Калиду Кулибали.

«Лондонский клуб предложил нам 55 млн евро, но я сказал Конте, что не могу продать Кулибали, поскольку у нас нет достойной замены», – приводит слова Де Лаурентиса Goal.com.

В нынешнем сезоне 25-летний защитник провел во всех турнирах 34 матча и забил один гол.

Ранее сообщалось, что к игроку также проявляет интерес наставник мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти.

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