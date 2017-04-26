Президент «Наполи»: «Челси» предлагал за Кулибали 55 млн евро

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что минувшим летом «Челси» по инициативе Антонио Конте пытался приобрести защитника Калиду Кулибали.

«Лондонский клуб предложил нам 55 млн евро, но я сказал Конте, что не могу продать Кулибали, поскольку у нас нет достойной замены», – приводит слова Де Лаурентиса Goal.com.

В нынешнем сезоне 25-летний защитник провел во всех турнирах 34 матча и забил один гол.

Ранее сообщалось, что к игроку также проявляет интерес наставник мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти.