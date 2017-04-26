Александр Бубнов: Матч с «Крыльями» – последний шанс для «Арсенала» остаться в премьер-лиге

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов дал прогноз на матч 25-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Крыльями Советов».

«Как и матч в Казани, битва аутсайдеров может завершиться с любым исходом. Но здесь наличествует качественно иной уровень мотивации. С учетом календаря, это чуть ли не последний шанс «Арсенала» по-прежнему претендовать на сохранение прописки в премьер-лиге. Прогноз – 1:0 в пользу хозяев», – цитирует специалиста портал Sportbox.ru.

Напомним, игра между командами состоится сегодня и стартует в 19.30 мск.

Отметим, что команда Сергея Кирьякова занимает 15-е место в таблице чемпионата страны, набрав 18 баллов и находится в зоне вылета.