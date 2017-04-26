Валерий Кечинов: Уже ничего не должно помешать «Спартаку» стать чемпионом

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов убежден в том, что красно-белые станут чемпионами страны по итогам текущего чемпионата России.

- Буду говорить как болельщик: уже ничего не должно помешать «Спартаку» стать чемпионом. Я верю, что «Спартак» в этой золотой гонке придет первым. Сейчас и календарь благоволит команде. Если разобраться, то у «Спартака» осталась одна серьезная игра – с ЦСКА. На данный момент «Спартак» играет более стабильно, чем армейцы.

Даже если будет ничья в матче ЦСКА - «Спартак», ничего такого не произойдет в дальнейшем. У «Спартака» есть хороший очковый запас в таблице. ЦСКА сегодня предстоит тяжелейшая игра с «Локомотивом». Я не уверен, что ЦСКА обыграет «Локомотив», - рассказал Кечинов.

Напомним, после победы над «Уралом» московский «Спартак» увеличил отрыв в чемпионате России от ЦСКА до 10 очков.

Столичное дерби в рамках 26-го тура состоится 30 апреля.



