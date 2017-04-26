Валерий Кечинов: Уже ничего не должно помешать «Спартаку» стать чемпионом
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов убежден в том, что красно-белые станут чемпионами страны по итогам текущего чемпионата России.
- Буду говорить как болельщик: уже ничего не должно помешать «Спартаку» стать чемпионом. Я верю, что «Спартак» в этой золотой гонке придет первым. Сейчас и календарь благоволит команде. Если разобраться, то у «Спартака» осталась одна серьезная игра – с ЦСКА. На данный момент «Спартак» играет более стабильно, чем армейцы.
Даже если будет ничья в матче ЦСКА - «Спартак», ничего такого не произойдет в дальнейшем. У «Спартака» есть хороший очковый запас в таблице. ЦСКА сегодня предстоит тяжелейшая игра с «Локомотивом». Я не уверен, что ЦСКА обыграет «Локомотив», - рассказал Кечинов.
Напомним, после победы над «Уралом» московский «Спартак» увеличил отрыв в чемпионате России от ЦСКА до 10 очков.
Столичное дерби в рамках 26-го тура состоится 30 апреля.
Матч
Голы
Фернандо 23 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо
Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция