Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург- : -Зенит
Футбол  Арсенал Тула- : -Крылья Советов
Футбол  Бавария- : -Боруссия
Футбол  Рубин- : -Терек
Футбол  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  ПСЖ- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Кечинов: Уже ничего не должно помешать «Спартаку» стать чемпионом

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов убежден в том, что красно-белые станут чемпионами страны по итогам текущего чемпионата России.

- Буду говорить как болельщик: уже ничего не должно помешать «Спартаку» стать чемпионом. Я верю, что «Спартак» в этой золотой гонке придет первым. Сейчас и календарь благоволит команде. Если разобраться, то у «Спартака» осталась одна серьезная игра – с ЦСКА. На данный момент «Спартак» играет более стабильно, чем армейцы.

Даже если будет ничья в матче ЦСКА - «Спартак», ничего такого не произойдет в дальнейшем. У «Спартака» есть хороший очковый запас в таблице. ЦСКА сегодня предстоит тяжелейшая игра с «Локомотивом». Я не уверен, что ЦСКА обыграет «Локомотив», - рассказал Кечинов.

Напомним, после победы над «Уралом» московский «Спартак» увеличил отрыв в чемпионате России от ЦСКА до 10 очков.

Столичное дерби в рамках 26-го тура состоится 30 апреля.

Матч

Спартак - Урал - 1:0 (1:0)

Голы

Фернандо 23 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо

Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин

Предупреждения:

Попов, 51 - Балажиц, 74

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Рейнгольд: Мельгарехо и Попов? Я бы оставил их в «Спартаке»Валерий Рейнгольд: Мельгарехо и Попов? Я бы оставил их в «Спартаке»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от игры красно-белых в матче 25-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0).Массимо Каррера: Конте – лучший специалист мира, я многому научился у негоГлавный тренер московского «Спратака» Массимо Каррера отметил наставника «Челси» Антонио Конте, с которым работал в туринском «Ювентусе» и сборной Италии.Ведран Чорлука: Операция прошла отлично, я скоро вернусьКапитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука перенес хирургическую операцию на травмированном ахилловом сухожилии.Валерий Рейнгольд: Хорошего и красивого футбола в матче ЦСКА – «Локомотив» я не ждуБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от игры ЦСКА в матче 25-го тура РФПЛ с «Локомотивом».Валерий Рейнгольд: «Оренбург» – «Зенит»? У команд один спонсор. Делайте выводыБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от игры «Оренбурга» в матче 25-го тура РФПЛ с «Зенитом».Валерий Непомнящий: У меня были веские причины на то, чтобы не возвращаться в ЦСКА73-летний российский специалист Валерий Непомнящий хотел бы продолжить активную тренерскую карьеру.Эрнани: Хочу сделать что-то важное для «Зенита»Эрнани: Хочу сделать что-то важное для «Зенита»Полузащитник питерского клуба – 32-й бразилец, которого Мирча Луческу пригласил в свои команды.Витиньо: В последнее время ЦСКА не везет, ситуацию нужно переборотьФорвард ЦСКА Витиньо отметил прогресс в игре команды, которого удалось добиться в последнее время, и в то же время посетовал на недостаток удачи.Александр Бубнов: Матч с «Крыльями» – последний шанс для «Арсенала» остаться в премьер-лигеБывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов дал прогноз на матч 25-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Крыльями Советов».Балласт «Спартака». Михаил Борзыкин – о победе красно-белыхБалласт «Спартака». Михаил Борзыкин – о победе красно-белыхОбозреватель «Советского спорта» разбирает игру «Спартака» с «Уралом» (1:0) и поднимает кадровый вопрос.Валерий Непомнящий: У ЦСКА налаживается конструктивная игра, а на «Локомотиве» может сказаться потеря ЧорлукиРоссийский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча ЦСКА - «Локомотив» в 25-м туре чемпионата России.Бубнов считает, что «Рубин» обыграет «Терек» в 25-м туре РФПЛФутбольный эксперт Александр Бубнов – о предстоящем матче «Рубина» с грозненским «Тереком»«Рубин» – «Терек». На матче ожидается 15 тысяч зрителейКак сообщает «БИЗНЕС Online», на матче 25-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Тереком» ожидается порядка 15 тыс зрителей.Болевые точки дерби. 6 слабостей, которые могут помешать ЦСКА и «Локомотиву»Болевые точки дерби. 6 слабостей, которые могут помешать ЦСКА и «Локомотиву»В преддверии матча ЦСКА – «Локомотив» «Советский спорт» выделяет по три слабых места у каждой команды.На «Екатеринбург-Арене» начали монтаж футбольного поляНа «Екатеринбург-Арене», где пройдут четыре матча чемпионата мира по футболу-2018, приступили к устройству системы кондиционирования и работам по установке футбольного поля.Георгий Полтавченко: Компетентные органы разберутся с расходами при строительстве стадиона «Санкт-Петербург»Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поделился мнением о новом стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.Сергей Юран: «Спартаку» нужно сохранить Промеса, если у команды есть цели в Лиге чемпионовБывший нападающий «Спартака», тренер Сергей Юран поделился своим мнением о дальнейшей судьбе форварда красно-белых Квинси Промеса.Константин Генич: Игра «Спартака» напоминает мне «Ювентус» КонтеКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич после победы московского «Спартака» над «Уралом» (1:0) в 24-м туре РФПЛ заявид, что команда Массимо Карреры напоминает ему «Ювентус», который выступал под руководством Антонио Конте.Александр Бубнов: По игровым характеристикам «Локомотив» не уступает ЦСКАБывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о предстоящем матче между ЦСКА и «Локомотивом» в 25-м туре РФПЛ.Ян Непомнящий: «Спартак» – чемпион! Чему я очень рад»Ян Непомнящий: «Спартак» – чемпион! Чему я очень рад»Один из сильнейших шахматистов мира рассказал «Советскому спорту» о супертурнире в Цюрихе, любви к футболу и шансах на чемпионский титул
Футбол
Витиньо: В последнее время ЦСКА не везет, ситуацию нужно перебороть
Футбол
Валерий Кечинов: Уже ничего не должно помешать «Спартаку» стать чемпионом
Бокс
Леннокс Льюис: Если Кличко проиграет Джошуа, ему будет лучше завершить карьеру
Баскетбол
Президент «Панатинаикоса» заставил команду проехать 1100 км на автобусе после поражения от «Фенербахче»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Валерий Кечинов
Валерий Кечиноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости