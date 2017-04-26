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Витиньо: В последнее время ЦСКА не везет, ситуацию нужно перебороть

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Форвард ЦСКА Витиньо отметил прогресс в игре команды, которого удалось добиться в последнее время, и в то же время посетовал на недостаток удачи. 

- Думаю, никто не будет спорить с тем, что в этих поединках мы выглядели намного лучше соперников, превосходили их. Да, нам не везёт, но нужно идти вперед, продолжать борьбу. Мы очень много создаем моментов, просто иногда не получается их реализовать. И «Ростов», и «Краснодар» играли подчас только в своей штрафной, но мяч в ворота категорически не шел.

Мое мнение таково: ситуацию нужно перебороть, и тогда голы польются как из рога изобилия. Этой весной, если мы забиваем первыми, своего уже не упускаем.

На поле мы все делаем то, чего хочет наш тренер. В защите команда играет практически безупречно: всего лишь два пропущенных гола в шести матчах говорят о многом. Наша тактическая схема благоприятствует этому. А вот в атаке есть, к чему стремиться. Но было бы гораздо хуже, если б команда не могла создавать остроту. А так картина иная: шансов предостаточно, только голов маловато, - цитирует Витиньо официальный сайт клуба.

Сегодня ЦСКА сыграет в рамках 25-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Отставание команды Виктора Гончаренко от лидирующего в турнире «Спартака» составляет 10 очков.

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Локомотив»?

Матч

ЦСКА - Локомотив

Место и дата

26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция


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