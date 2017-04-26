Валерий Непомнящий: У меня были веские причины на то, чтобы не возвращаться в ЦСКА

73-летний российский специалист Валерий Непомнящий хотел бы продолжить активную тренерскую карьеру.

- Мне было предложено продолжить сотрудничество с ЦСКА, но я отказался. У меня на это были веские причины, не связанные с футболом.

На данный момент мне хотелось бы продолжить тренерскую деятельность, но конкретных предложений мне не поступало. Была возможность поучаствовать в одном проекте, но там люди, которые предлагали мне возглавить один из клубов чемпионата России, не смогли договориться с руководством, - рассказал Непомнящий агентству ТАСС.

Напомним, на чемпионате мира 1990 года сборная Камеруна под руководством Валерия Непомнящего дошла до четвертьфинала.

13 апреля 2016 года он покинул пост главного тренера «Томи». В 2014 году Непомнящий входил в тренерский штаб ЦСКА, который возглавлял Леонид Слуцкий.



