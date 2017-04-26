Состоялся выход обновления Heroes 2.0 для Heroes of the Storm

Компания Blizzard выпустила масштабное обновление Heroes 2.0 для Heroes of the Storm.



Основные нововведения Heroes 2.0:



• Переработанная система прогресса

• Контейнеры с наградами для всех игроков

• Кристаллы как новая валюта взамен реальных денег

• Возможность изготовления декоративных предметов за осколки

• Награды, расширяющие возможности персонализации и социальной составляющей игры

• Новый герой: Кассия, амазонка с копьем

• Новый герой: Гэндзи, киборг-ниндзя

• Новое поле боя: «Ханамура» из Overwatch

Heroes of the Storm — онлайн-игра в жанре MOBA, разрабатываемая Blizzard Entertainment для Microsoft Windows и OS X, вышедшая 2 июня 2015 года.