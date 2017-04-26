Состоялся выход обновления Heroes 2.0 для Heroes of the Storm
Компания Blizzard выпустила масштабное обновление Heroes 2.0 для Heroes of the Storm.
Основные нововведения Heroes 2.0:
• Переработанная система прогресса
• Контейнеры с наградами для всех игроков
• Кристаллы как новая валюта взамен реальных денег
• Возможность изготовления декоративных предметов за осколки
• Награды, расширяющие возможности персонализации и социальной составляющей игры
• Новый герой: Кассия, амазонка с копьем
• Новый герой: Гэндзи, киборг-ниндзя
• Новое поле боя: «Ханамура» из Overwatch
Heroes of the Storm — онлайн-игра в жанре MOBA, разрабатываемая Blizzard Entertainment для Microsoft Windows и OS X, вышедшая 2 июня 2015 года.
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