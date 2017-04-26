Вопрос о предоставлении Шараповой wild card на «Ролан Гаррос»-2017 будет решен до 16 мая
Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису пока не определились со своей позицией в отношении Марии Шараповой.
Ранее сообщалось, что организаторы «Ролан Гаррос» намерены предоставить Шараповой wild card не в основную сетку турнира, а в квалификацию.
Теперь же пресс-служба турнира заявила о том, что окончательный вердикт будет вынесен и объявлен 16 мая.
Открытый чемпионат Франции пройдет на грунтовых кортах Парижа с 23 мая по 10 июня.
Мария Шарапова отбыла 15-месячную дисквалификацию за применение мельдония. Сегодня она проведет первый официальный матч после возвращения в WTA-тур. На турнире в Штутгарте россиянка сразится с Робертой Винчи из Италии.
Матч
Шарапова М. (Россия) - Винчи Р. (Италия)
Место и дата
26 апреля 19:30, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически