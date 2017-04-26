Валерий Рейнгольд: «Оренбург» – «Зенит»? У команд один спонсор. Делайте выводы
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от игры «Оренбурга» в матче 25-го тура РФПЛ с «Зенитом».
– Странная игра. На две команды один генеральный спонсор. Делайте выводы. Я очень внимательно посмотрю игру. И интересно, какие планы вынашивают наши чиновники, чтобы обезопасить «Зенит» от потери очков, – считает Рейнгольд.
Напомним, встреча состоится в рамках 25-го тура чемпионата России и стартует в 17.00 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
26 апреля 17:00, Газовик, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически