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Валерий Рейнгольд: «Оренбург» – «Зенит»? У команд один спонсор. Делайте выводы

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от игры «Оренбурга» в матче 25-го тура РФПЛ с «Зенитом».

– Странная игра. На две команды один генеральный спонсор. Делайте выводы. Я очень внимательно посмотрю игру. И интересно, какие планы вынашивают наши чиновники, чтобы обезопасить «Зенит» от потери очков, – считает Рейнгольд.

Напомним, встреча состоится в рамках 25-го тура чемпионата России и стартует в 17.00 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Оренбург - Зенит

Место и дата

26 апреля 17:00, Газовик, Текстовая трансляция

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