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Валерий Рейнгольд: Хорошего и красивого футбола в матче ЦСКА – «Локомотив» я не жду

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от игры ЦСКА в матче 25-го тура РФПЛ с «Локомотивом».

– Будут играть две команды, которым не свойственен красивый футбол. К тому же матч пройдет на фоне судейских скандалов в последних встречах этих клубов. «Локомотив» сплавили в матче с «Амкаром», ЦСКА, наоборот, помогли.

Не сыграет Чорлука, поэтому «Локомотив» сыграет в «закрытый» футбол. Постарается обыграть ЦСКА на контратаке, как это было в первом круге. В ЦСКА никаких сенсаций нет, и не ожидается. Хорошего и красивого футбола в этой паре я не жду. 50 на 50, – считает Рейнгольд.

Напомним, матч ЦСКА – «Локомотив» начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.

Армейцы занимают вторую строчку турнирной таблицы РФПЛ, железнодорожники идут на шестом месте.

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Локомотив»?

Матч

ЦСКА - Локомотив

Место и дата

26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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