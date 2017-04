Ведран Чорлука: Операция прошла отлично, я скоро вернусь

Капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука перенес хирургическую операцию на травмированном ахилловом сухожилии.

«Спасибо всем за слова поддержки, операция прошла отлично. Впереди долгий путь реабилитации, но я буду упорно работать каждый день и скоро вернусь!», - написал Чорлука в своем твиттере.

Thanks everyone for nice messages, surgery went great. It is long way in front of me but i will work hard every day to come back soon! 💪🏻 pic.twitter.com/n8Yn6YX7Br