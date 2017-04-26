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Емельяненко устроил скандал во Внуково, опоздав на рейс в Грозный

Источник:  Life.ruКомментарии

Как сообщает Life.ru, российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в минувшее воскресенье попал в неприятную историю.

Согласно источнику, спортсмен должен был отправиться из московского аэропорта Внуково в Грозный, но опоздал на самолет 

Отмечается, что после этого Александр повздорил с девушкой на стойке регистрации, а затем, выпил пива сначала на втором этаже аэропорта, а потом и в баре на первом. 

Когда спортсмен ушел, около кафе остались две его сумки. Работники решили, что Емельяненко вышел покурить и скоро вернется, однако этого не произошло. В итоге персоналу пришлось вызвать кинологов с собаками, которые обследовали багаж Александра на предмет запрещенных веществ.

По данным издания, в сумках бойца смешанных единоборств весом около 7 кг и 12 кг оказались боксерские перчатки, спортивные костюмы, а также две банки пива. Багаж изъяли и поместили в камеру невостребованного багажа.

Известно, что на следующий день Александр Емельяненко лично приехал в аэропорт и под роспись забрал вещи.

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