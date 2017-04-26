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Массимо Каррера: Конте – лучший специалист мира, я многому научился у него

Источник:  Calcio MercatoКомментарии

Главный тренер московского «Спратака» Массимо Каррера отметил наставника «Челси» Антонио Конте, с которым работал в туринском «Ювентусе» и сборной Италии.

«Мне было приятно поработать с Конте. Я многому научился у него. Антонио тратит много времени на общение со своими игроками. Он очень требователен не только к своим подопечным, но и тренерскому штабу. Конте тщательно готовится к каждому матчу. Он всегда хочет видеть максимальную концентрацию, особенно это касается матчей против слабых команд, и если вы проиграете, он будет очень зол. Конте примет поражение, если его игроки отдали все силы на поле.

На мой взгляд, Конте – лучший специалист в мире, потому что его игроки, выйдя на игру, знают о своем сопернике абсолютно все. Мы часто слышим, что Антонио очень счастлив, и я думаю, что Конте хочет сыграть в Лиге чемпионов с «Челси», который он построил», – цитирует Карреру Calciomercato.com.

Минувшим летом итальянский тренер возглавил «Челси», который под его руководством занимает первое место в таблице АПЛ, набрав 79 очков.

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